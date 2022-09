Bundeskanzler Scholz: "Respekt für Eure Leistung"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Halbfinal-Niederlage der deutschen Basketballer bei der EM aufmunternde Worte an das Team um Kapitän Dennis Schröder gerichtet. "Geglänzt, gekämpft. Bis zur letzten Sekunde. Respekt für Eure Leistung. Jetzt holt Euch die Bronzemedaille!", schrieb der Regierungschef in der Nacht zum Samstag auf Twitter. Deutschland hatte am Freitagabend das Halbfinale in Berlin mit 91:96 gegen Weltmeister Spanien verloren und so den ersten Einzug ins EM-Finale seit 17 Jahren verpasst.