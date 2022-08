European Championship "Schön, Jäger zu sein": Zehnkämpfer Kaul will EM-Medaille

Der Punkte-Zwischenstand nährt sogar seine Zuversicht auf eine neue Bestleistung. Bei seinem WM-Triumph 2019 in Doha hatte er 8691 Punkte erkämpft und zur Hälfte 4184 Zähler stehen gehabt. Sein größter Rivale im Titelkampf ist der Schweizer Simon Ehammer, der mit 4661 Punkten klar in Führung liegt. "Wir haben beide gemacht, was wir können. Er ist der Mann des ersten Tages", sagte Kaul, der aber um seine Stärken an Tag zwei weiß. Insbesondere der Speerwurf ist seine Paradedisziplin.