European Championships Geherin Feige jubelt über EM-Bronze im Münchner Regen

Leo Köpp EM-Neunter

Vor Feige hatte bei den Männern der Berliner Olympia-Teilnehmer Leo Köpp über Platz neun gejubelt. "Das sind Freudentränen. Ich bin richtig happy. Das ist phänomenal. Das hat richtig Spaß gemacht auf Heimterrain", sagte der 24-Jährige nach seiner Saisonbestleistung von 1:21:36 Stunden. Europameister wurde am Samstag wie vor vier Jahren in Berlin der Spanier Álvaro Martín.

Karl Junghannß aus Erfurt beendete den Wettkampf als 20., der Potsdamer Nils Brembach wurde disqualifiziert. "Die ganze Familie, Schwiegereltern, Frau, Kind. Alle sind da - das tut mir natürlich wahnsinnig leid, dass ich dann mit keinem Ergebnis nach Hause fahren muss", sagte der 29-Jährige mit Tränen in den Augen.

Im Gegensatz zur etwas breiteren Spitze im Männerbereich ist Feige bei den Frauen mehr auf sich alleine gestellt. "Gerade ist es in Deutschland leider so, dass ich noch eine der wenigen Frauen bin, die gehen. Ich hoffe, dass es in den Jahren noch mal mehr werden und wir auch ein Team stellen können", sagte Feige, die EM-Bronze nur kurz feiern konnte. Denn am Dienstag steht schon die Prüfung zum ersten Staatsexamen im Medizinstudium an.