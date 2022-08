European Championships Ruderin Föster mit EM-Bronze - Zeidler "platzt"

Föster verblüfft und übt leise Kritik

Überglücklich war dagegen Föster, die vor fünf Wochen mit ihrem Sieg beim Weltcup-Finale in Luzern die Fachwelt verblüfft und wenig später die U23-WM gewonnen hatte, nach ihrem dritten Rang dank eines starken Endspurts beim Einer-Sieg der Niederländerin Karolien Florijn. "Das ist schon ein ganz schöner Sprung", sagte die Sportlerin aus Meschede über ihren steilen Aufstieg.

Vergeblich fieberte auch sie beim bitteren Zeidler-Rennen mit. "Das tut mir wirklich leid für ihn. Für ihn ist es hier in München was ganz besonderes, weil er hier herkommt", sagte die 20-Jährige. Auch bei ihr klang mit vorsichtigen Worten Kritik an der Situation im deutschen Rudersport an. "Ich will mir jetzt nicht anmaßen, irgendwelche Strukturen zu kritisieren, weil ich auch nicht tief genug drin stecke", sagte Föster. "Aber dass irgendwas schief läuft, ist glaube ich offensichtlich."

Am Tag zuvor hatte bereits der Deutschland-Achter eine Lehrstunde beim Sieg von Großbritannien bekommen. "Die Briten haben gezeigt, wie das Achterfahren geht. Wir haben es leider anders gemacht und dann bekommt man einen übergebrezelt", sagte Schlagmann Torben Johannesen. "Wir haben nicht die Traute gehabt. Man muss manchmal auf gut Deutsch gesagt auch abgewichst sein", sagte der kurzfristig nach dem Ausfall von Mattes Schönherr zum Schlagmann ernannte Hamburger. Bundestrainer Uwe Bender setzt in einem "Lern- und Lehrjahr" große Hoffnungen in das Trainingslager, in dem die Crew von Montag an arbeitet.

Das gilt auch für die anderen Athleten. Das Abschneiden bedeute auch eines, sagte Bundestrainerin Brigitte Bielig: "Training, Training, Training." Gegen die Kritik von Zeidler hatte sie sich bereits gewehrt. "In Teilen hat er recht, aber insbesondere den Vorwurf der Unprofessionalität halte ich für viel zu hart. Mit seiner Art der Kritik macht er uns als Verband das Leben nicht leichter", hatte sie gesagt.