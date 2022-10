Ex-Bayern-Star hört auf "Servus, Legende!": Ribéry beendet Karriere

Zwölf Jahre beim FC Bayern

Zwölf seiner Profijahre hat Ribéry beim FC Bayern verbracht. Er dribbelte, trickste und schoss sich in die Herzen der Fans. Zusammen mit Arjen Robben prägte der Gefühlsfußballer als "Robbery" eine Ära. Sein Abschiedsspiel in München ist zwar noch nicht terminiert, im Anschluss an seine Karriere wurde aber längst von Vereinspatron Uli Hoeneß eine Rückkehr in anderer Funktion ins Spiel gebracht.