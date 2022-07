Mit der Gewichtsreduzierung habe er an Lebensqualität gewonnen: "Ich kann spazieren gehen und kriege dabei keine Schnappatmung mehr. Ich kann mich bewegen, ich kann meine Schuhe zubinden und mit meiner Tochter Federball im Garten spielen", sagte "Calli". Auch habe er seine Umgebung neu entdeckt: "Ich habe zig Jahre in meinem Haus gewohnt und wusste gar nicht, dass ich von dort in nur zehn Minuten an einem wunderschönen Weiher bin. Jetzt kann ich sogar um den See herumspazieren."