Extremismus Anwältin Basay-Yildiz als Zeugin in "NSU 2.0"-Verfahren

Obwohl sie immer wieder in Schreiben bedroht oder beleidigt werde, habe sie damals erstmals Anzeige erstattet, sagte Basay-Yildiz. In diesem Fall hätten die privaten Daten den Unterschied gemacht. Die Juristin sprach von den Auswirkungen, die die Serie der Schreiben für ihre gesamte Familie gehabt habe. Ihre Eltern seien stark verunsichert gewesen, ihr Mann und sie hätten Schutzmaßnahmen für die kleine Tochter überlegt. "Die Erwähnungen meiner Tochter, das hat etwas in mir ausgelöst", sagte sie zu den Auswirkungen der Drohschreiben.