München - Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Jahrestag des Oktoberfest-Attentats von 1980 zum Kampf gegen Rechtsextremismus "mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften" aufgerufen. Am Wiesn-Haupteingang, dem Ort des Anschlags, verlas er bei einer Kranzniederlegung die Liste der zwölf damals getöteten Wiesn-Besucher. Die "Erinnerung ist wach", sagte Reiter. An dem Gedenken nahmen Überlebende und Angehörige von Opfern teil.