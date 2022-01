Extremwetter Land unter am Kap: Südafrika kämpft mit den Wassermassen

Staudämme zum Bersten gefüllt

In der südafrikanischen Stadt Ladysmith etwa wateten diese Woche Rettungskräfte durch brusthoch stehende Fluten, während andere mit Schlauchbooten Anwohner in Sicherheit brachten. Viele Staudämme in dem Kap-Staat sind zum Bersten gefüllt und können die Wassermassen kaum noch halten. "Wir haben mehrere Schleusen öffnen müssen", sagt Charles Mokone, der als Manager für den Vaal-Damm zuständig ist. Er versorgt vor allem das Industriezentrum rund um Johannesburg mit Wasser. Während im Hintergrund die Wassermassen tosend in die Tiefe stürzen, kündigt Mokone vor laufender Kamera das Öffnen weiterer Schleusen an, sollten die Niederschläge anhalten. Die Anwohner - etwa im ebenfalls überfluteten Ort Bloemhof - beobachten es mit Unbehagen.