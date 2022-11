Den Frauenhäusern mangelt es nach eigenen Angaben an Ressourcen, so fehlen etwa Mittel für die Kinderbetreuung. "Oft sind Einrichtungen so prekär ausgestattet, dass der Umzug in ein Frauenhaus mit Gemeinschaftsräumen - und mitunter sogar der Notwendigkeit, die Schlafzimmer zu teilen - von den Frauen als sozialer Abstieg empfunden wird", sagte Geschäftsführerin Heike Herold. Der Schritt aus der Gewalt sollte das Gegenteil bewirken, "aber das ist nicht zuletzt eine Frage von Ressourcen und politischem Willen", so Herold.