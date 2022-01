Familien Ministerin: "Kindergrundsicherung wird Paradigmenwechsel"

Die Kindergrundsicherung sei "ein komplexes Vorhaben", derzeit gebe es noch einen "Dschungel an familienpolitischen Leistungen, bei dem keiner mehr durchblickt". Das Ziel sei klar: "Wir wollen, dass die Leistungen unbürokratisch, digital und ohne Behördenrennerei direkt nach der Geburt in Anspruch genommen werden können." Familien sollen laut Spiegel nicht mehr "für jede Leistung einen einzelnen Antrag" stellen müssen.

Den ebenfalls angekündigten Sofortzuschlag, der noch vor der Kindergrundsicherung an Familien gezahlt werden soll, stellte Spiegel für die "nächsten Monate" in Aussicht. Zur genauen Ausgestaltung sei sie "in sehr guten Gesprächen" mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.