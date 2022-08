FC Barcelona Lewandowski von Fans bejubelt: "Bin sehr, sehr glücklich"

Barça setzt große Hoffnungen in den Torjäger, nachdem vor genau einem Jahr Lionel Messi den Verein nach 21 Jahren verlassen hatte und zu Paris Saint-Germain gewechselt war. Lewandowski war Mitte Juli nach wochenlangem Hin und Her vom FC Bayern München freigegeben worden. Barcelona bezahlte 45 Millionen Euro Ablöse für den polnischen Nationalspieler, dessen Vertrag in München noch ein Jahr lief.

"Ich weiß, dass Barça nicht seinen besten Augenblick durchlebt. Aber die Teamkollegen haben viel Potenzial. Im Training läuft alles gut. Wir müssen zeigen, dass wir gut sind", sagte der erfolgsverwöhnte Lewandowski. Zugleich gab er sich kämpferisch: "Natürlich bin ich sicher, dass wir die Champions League gewinnen können."

Seinen Barça-Einstand auf dem Rasen hatte er schon im Juli in Las Vegas beim 1:0-Testspielsieg gegen den Erzrivalen Real Madrid gegeben. Lewandowski traf zwar nicht, aber Coach Xavi lobte ihn überschwänglich. "Robert ist ein Weltstar. Ein Weltstar, der mit unglaublicher Bescheidenheit zu uns gekommen ist", sagte Xavi.