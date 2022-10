Kimmich und Müller befinden sich demnach in häuslicher Isolation. Sie hatten beim 4:0 am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen durchgespielt. Für die Bayern steht nach dem Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag der Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag an.