FC Bayern München Lothar Matthäus: Glaube nicht, dass Nagelsmann wackelt

"Ich glaube nicht, dass er die Kabine verloren hat, dass die Mannschaft gar gegen ihn spielt oder ihn loswerden will. Ich glaube eher, dass aktuell wieder ein wenig fahrlässig mit den Chancen und der Leistung umgegangen wird. Möglicherweise hat das damit begonnen, dass die Spieler nach der Pleite in der letzten Saison in Mainz nach Ibiza fliegen durften", sagte Matthäus. "Und die Parallele jetzt dazu ist, dass man sich ein wenig ablenken hat lassen vom überragenden Saisonstart."

Kritisch sieht der frühere Bayern-Star die Leistungen der Profis. Wenn man versuche "im Schongang zu gewinnen", dann reiche es für keinen Gegner, sagte Matthäus.