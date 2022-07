FC Bayern München Medien: De Ligt zum Medizincheck und Unterschrift erwartet

Dem Vernehmen nach hatte sich der Fußball-Bundesligist mit Juventus Turin am Sonntag auf den Mega-Transfer geeinigt. Eine offizielle Verkündung steht noch aus. Die Münchner sollen eine feste Ablöse von 70 Millionen Euro an die Italiener zahlen. Hinzu kommen 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen. De Ligt, der bei Juve noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 hat, soll den Berichten zufolge beim deutschen Fußball-Meister einen Vertrag über fünf Jahre bis 2027 erhalten.