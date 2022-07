FC Bayern München Salihamidzic: Gute Position bei Transfers

Er begründete dies in der "Bild" damit, dass der Club bereits einige Sachen abgeschlossen habe: "Das macht es auf dem Transfermarkt einfacher." Man habe Augen und Ohren offen, schaue, was passiere und werde das Beste für den FC Bayern machen. "Wir hören uns um, was unsere Mannschaft noch verstärkt", sagte Salihamidzic. Die Münchner haben als prominentesten Neuzugang bislang Stürmer Sadio Mané vom FC Liverpool geholt.