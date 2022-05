FC Bayern München Spekulation um Lewandowski - Debatten über Nachfolge laufen

Nach dem heutigen Spiel (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg fliegt der FC Bayern heim und feiert zunächst in interner Runde sein zehntes nationales Championat nacheinander. Am Sonntag präsentieren sich die Bayern-Stars um Lewandowski wie zuletzt vor drei Jahren wieder tausenden Fans in Rot und Weiß auf dem Marienplatz.