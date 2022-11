FC Bayern Zweieinhalb Wochen vor WM: Neuer vor Rückkehr gegen Hertha

Wenn das Abschlusstraining bei Neuer "gut läuft", werde er mitfahren und dann auch spielen, kündigte der Münchner Trainer Julian Nagelsmann an. Man müsse allerdings noch abwarten, wie dessen Schulter reagiere. Der Wochenverlauf bei Neuer sei aber gut gewesen. Der FC Bayern tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin an.