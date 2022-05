FDP-Politiker Buschmann Justizminister feiert "Star Wars"-Tag - und wird kritisiert

Fans der Reihe feiern den 4. Mai als "Star Wars Day". Die englische Aussprache des Datums ("May the Fourth") erinnert an die berühmte Grußformel "May the Force be with You" (auf Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein") aus der Saga. Das zeigte 2005 auch ein Übersetzungsfehler im deutschen Fernsehen. Aus "May the Force be with You" machte ein Dolmetscher: "Am 4. Mai sind wir bei Ihnen."