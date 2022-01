FDP-Politiker Djir-Sarai: Selbstbewusst gegenüber Autokraten auftreten

Warnung vor Zusammenarbeit mit Taliban

Die Sicht der deutschen Politik auf China sei in den letzten Jahrzehnten "sehr naiv gewesen", sagte Djir-Sarai. "Lange Zeit hat man geglaubt, durch die wirtschaftliche Dynamik und Entwicklung und den Wohlstand wird China irgendwann selbst auf die Idee kommen, auch andere Dinge zu modernisieren, wie beispielsweise Bürgerrechte und Menschenrechte", sagte er. "Es gab die Vorstellung, dass China irgendwann auch demokratisch wird, weil das ja in der Natur der Sache liegt. Das war ein großer Fehler. Die Kommunistische Partei in China denkt nicht mal im Traum dran, so zu werden wie wir."

Djir-Sarai warnte vor einer Zusammenarbeit mit den neuen militant-islamistischen Machthabern in Afghanistan. "Dieser Satz, dass die Taliban nicht mehr die Taliban der 90er Jahre sind, dieser Satz ist falsch. Dieser Satz ist naiv", sagte er. Falsch sei es deshalb auch, eine möglicherweise bequeme Position einzunehmen. "Die Taliban sind eine islamistische Terrororganisation, darüber muss man sich im Klaren sein."

Wegen der humanitären Katastrophe in Afghanistan sei aber eine punktueller Austausch "mit lokalen Autoritäten" möglich. "Die Taliban können für uns nie ein Partner sein", sagte er - auch mit Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit. "Eine Fortsetzung der Projekte wie vor wenigen Monaten noch, als die Machtverhältnisse noch anders waren, das wird es in der Form nicht mehr geben. Das sehe ich auch in der Form nicht", sagte er. Die Vereinten Nationen würden künftig aber eine weitaus größere Rolle in Afghanistan einnehmen als bisher.

Die Bundeswehr war Ende Juni 2021 nach fast 20 Jahren aus Afghanistan abgezogen und hatte sich im August nach dem Siegeszug der Taliban elf Tage lang an einer Evakuierungsmission für Schutzbedürftige beteiligt. Unter den neuen Machthabern kommt es zu schweren Menschenrechtsverletzungen.