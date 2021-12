Die meisten der ursprünglich aus Mittelamerika stammenden Pflanze wurden in Nordrhein-Westfalen produziert (37 Prozent). Es folgten Niedersachsen mit einem Anteil von 31 Prozent und Bayern mit 12 Prozent. Der Weihnachtsstern wird in Gewächshäusern gezüchtet und kommt normalerweise ab Anfang November in den Verkauf.