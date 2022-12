Fernsehen RBB: Aus für preisgekrönte Talkshow "Chez Krömer"

Die Sendung endet damit nach sieben Staffeln und 41 Folgen. Gastgeber Kurt Krömer (48) wurde vom RBB mit den Worten zitiert: "Es ist für mich an der Zeit für neue künstlerische Abenteuer. Mir war klar, dass "Chez Krömer" kein Format ist, das ewig laufen wird. Dass es am Ende dann doch 41 Folgen geworden sind, hat mich selbst überrascht. Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt." Die Sendung hat bundesweit große Aufmerksamkeit erregt und viele Fans in der Mediathek gewonnen.