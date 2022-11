Fernsehen Schauspielerin Gesine Cukrowski ist krimimüde

Cukrowski gehört zu den profiliertesten deutschen TV- und Filmdarstellerinnen. Bekannt wurde sie unter anderem als Gerichtsmedizinerin Judith Sommer in der ZDF-Krimiserie "Der letzte Zeuge". Ab Anfang kommenden Jahres ist die Schauspielerin in der neuen ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial" in einer Hauptrolle zu sehen.