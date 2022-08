Fernsehen "Tagesthemen" senden live aus Kiew

Auch bei den anderen Nachrichtensendungen steht der Krieg in der Ukraine am Mittwoch im Fokus. Beim ZDF-"Morgenmagazin" war bereits am Mittwochmorgen der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, zu Gast. Auch im "heute-journal" werde über den Krieg berichtet. Bei ntv werde es mehrere "News Spezials" geben, teilte eine Sprecherin mit. Bei RTL laufe in der Nacht zu Donnerstag eine Sonderausgabe des "Nachtjournals" inklusive einem Interview mit dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Auch der Nachrichtensender Welt zeige Dokumentationen aus der Ukraine, zudem berichte ein Reporter den ganzen Tag über live aus Kiew, hieß es.