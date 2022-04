Auf den Spuren von "Babylon Berlin"

Obwohl "House of Promises", so der englische Titel, noch nicht fertiggestellt ist, ist die internationale Nachfrage beeindruckend groß, wie der Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Beta Film, Moritz von Kruedener, auf der Messe in Cannes berichtete. "Dass deutsche Privatsender sich jetzt viel stärker an internationalen Produktionen beteiligen, ist neu", sagte von Kruedener der dpa.