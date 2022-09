Hamburg (dpa/lno) - "Leinen los, wir feiern wieder" lautet das Motto des 833. Hamburger Hafengeburtstages, der am Sonntag endet. Zweimal musste das maritime Volksfest wegen Corona ausfallen, nun erwartet die Besucher am letzten der drei Veranstaltungstage ein ökumenischer Gottesdienst an Bord der Fregatte "Bayern", Livemusik auf zehn Bühnen und eine große Auslaufparade.