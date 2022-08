Locarno (dpa) – Bei einer Gala unterm Sternenzelt werden zum Finale des 75. Internationalen Filmfestivals Locarno am Samstagabend der Goldene Leopard, der Hauptpreis, und andere Auszeichnungen vergeben. Die Chancen für das deutsche Kino stehen gut. "Human Flowers of Flesh" von Regisseurin Helena Wittmann und "Piaffe" von Regisseurin Ann Oren bekamen beim Festival in der Schweiz viel Beifall.