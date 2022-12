Festspiele Burgschauspieler Maertens spielt den "Jedermann" in Salzburg

Der aus einer deutschen Theaterfamilie stammende Maertens erfüllt sich mit der Rolle einen Kindheitstraum. Als Junge habe er an der Seite seines Vaters in einer "Jedermann"-Produktion in Heppenheim eine kleine Kinderrolle gespielt und gleich gemerkt, dass der Jedermann die bessere Partie wäre. "Jetzt ist es in Erfüllung gegangen", sagte er. Ob er wie sein Salzburger Vorgänger mit nacktem Oberkörper auf der Bühne stehen wird, konnte Maertens noch nicht sagen. "Ich bin nicht halb so gut gebaut wie Lars Eidinger", sagte er.