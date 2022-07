Festspiele Verdi-Premiere auf Erfurter Domstufen mit Ukraine-Verweis

Glaube, Macht, Liebe

Die im Auftrag komponierte Oper war der erste richtige Erfolg Verdis und basiert auf Bibelstoff. Der babylonische König Nabucco will das Königreich Juda in seines eingliedern und alle vernichten, die sich ihm in den Weg stellen. Es geht um Glaube, Macht und Liebe. Seine adoptierte Tochter Abigaille wie auch seine Tochter Fenena spielen dabei wichtige Rollen. Doch letztlich macht Nabucco einen Sinneswandel durch.