Festspiele Viel Beifall für "Notre Dame" in Bad Hersfeld

Mit einem Festakt und einem Bekenntnis zu Frieden, Freiheit und Demokratie waren die Festspiele am Abend eröffnet worden. Die Welt befinde sich im Umbruch, sagte Hinkel dabei mit Blick auf den Ukraine-Krieg. "Alles, was einem sicher war, ist plötzlich unsicher." In Anspielung auf den Antisemitismus-Eklat bei der documenta fifteen hob der Intendant zugleich hervor: "Die Freiheit der Kunst geht immer nur so weit, wie die Würde anderer nicht mit Füßen getreten wird."