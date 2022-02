Feuer Zweite Leiche aus italienischer Autofähre geborgen

Die Leiche sollte am Donnerstag zur Obduktion und Identifizierung gebracht werden, berichtete der staatliche griechische Rundfunk (ERT). Sie war am Vorabend in einem der Autodecks des Schiffes entdeckt worden. Sonderkommandos der Feuerwehr suchen nun nach weiteren neuen Vermissten Menschen, hieß es. Es wird vermutet, dass es sich um einen der Lkw-Fahrer handelt, die in ihren Autos geschlafen hatten und von den Flammen eingeschlossen worden waren. Bereits am Sonntag war die Leiche eines griechischen Lastwagenfahrers in seinem Auto entdeckt worden.