FIFA-Council FIFA eröffnet Bewerbungsverfahren für Präsidentschaftswahl

FIFA-Präsident Gianni Infantino, der 2019 in seine zweite Amtszeit gewählt worden war, hat bislang seine Ambitionen für das kommende Jahr noch nicht verkündet. Der 52 Jahre alte Schweizer könnte den FIFA-Kongress am 1. April (10.00 MESZ) in Doha nutzen, um seine erneute Kandidatur anzukündigen. Ein Präsident darf maximal drei Amtszeiten bestreiten.