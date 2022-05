Film 2000 Komparsen für "Manta Manta 2" gesucht

Der Casting-Aufruf verrät nun noch ein wenig mehr, wie es weiter gehen soll: Bertie sei pleite, als Uschi wieder in sein Leben trete - der gemeinsame Sohn brauche seinen Vater. "Um über die Runden zu kommen, muss die Familie zu dem zurückkehren, was sie früher zerrissen hat - zum Rennsport", heißt es in dem Text. Schweiger, Ruland und Kessler seien im zweiten Teil wieder mit von der Partie.