Film Ehrenleopard für Kelly Reichardt in Locarno

Reichardt präsentierte ihren ersten Spielfilm "River of Grass" (1994) beim Sundance Film Festival und auf der Berlinale. Danach wandte sie sich Kurzfilmen zu, bis sie 2006 den nächsten längeren Spielfilm "Old Joy" herausbrachte. Ihr Film "Wendy and Lucy" (2008) wurde beim Filmfestival in Cannes präsentiert. Im vergangenen Jahr hatte der US-Filmemacher John Landis den Ehrenleoparden bekommen.