Film Bruce Willis beendet Filmkarriere wegen Krankheit

Neben Action- und Science-Fiction-Filmen wie "Pulp Fiction", "12 Monkeys", "Das fünfte Element" oder "Armageddon – Das jüngste Gericht", spielte Willis auch in Dramen wie "The Sixth Sense" oder "Unbreakable – Unzerbrechlich" und Komödien wie "Der Tod steht ihr gut" oder "Kuck mal, wer da spricht!" mit. Zudem versuchte er sich auch als Musiker und arbeitete als Synchronsprecher, Produzent und gründete gemeinsam mit anderen Schauspielerin die Restaurantkette "Planet Hollywood".

Für seine Erfolge in der Branche erhielt Willis unter anderem einen Golden Globe und zwei Emmys, außerdem hat er einen Stern auf Hollywoods Walk of Fame. Zuletzt musste er allerdings auch einen Schmähpreis hinnehmen: Die Veranstalter der "Goldenen Himbeere" oder "Razzies" dachten sich in diesem Jahr für ihn eine Sondersparte aus, mit der Begründung, er habe 2021 gleich acht schlechte Rollen gehabt, darunter in Filmen wie "American Siege", "Deadlock" und "Cosmic Sin".

Willis war zwischen 1987 und 2000 mit der Schauspielerin Demi Moore verheiratet, aus der Ehe stammen die Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Seit 2009 ist Willis mit dem Model Emma Heming verheiratet, das Paar hat zwei Töchter.