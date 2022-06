Film Scorsese: Hätte gerne noch mit Ray Liotta gedreht

Liotta spielte in Scorseses Gangsterfilm "Goodfellas" (1990) den Mafioso Henry Hill. Der Regisseur erinnerte sich an die Dreharbeiten: "Es war, als hätten wir jahrelang zusammengearbeitet." Scorsese hätte Liotta gerne gesagt, was ihm die gemeinsame Arbeit bedeutete: "Aber vielleicht wusste er das. Ich hoffe es", schrieb Scorsese.