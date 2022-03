Auch das Paramount-Studio teilte mit, Filmstarts "pausieren" zu lassen, wie das Branchenblatt "Variety" berichtete. Unter anderem handele es sich dabei um die Action-Komödie "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" mit Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe und Brad Pitt, der in einigen Wochen in die Kinos kommen soll, sowie um die Komödie "Sonic the Hedgehog 2". "Wir werden die Situation weiter beobachten", wurde ein Sprecher des Studios zitiert.