Filmfestival Kristen Stewart mit "Crimes of the Future" in Cannes

"Operationen sind der neue Sex", flüstert Timlin Saul einmal ins Ohr, und tatsächlich werden die blutigen Szenen von Cronenberg alle sehr lustvoll inszeniert. Cronenberg empfinde überhaupt Spaß dabei, diese Welt zu zeigen, sagte Stewart am Dienstag. Am Set habe sie das Gefühl gehabt: "Wir reden über ganz schön abgefuckten Scheiß, aber er liebt es."

Der 79-jährige Regisseur sprach am Dienstag aber auch über die politische Dimension seines Films. Er habe das Drehbuch vor 20 Jahren geschrieben, aber schon damals habe man spüren können, dass es so kommen werde. "Es ist eine Konstante in der Geschichte, dass irgendwo in der Welt eine Regierung ist, die die Bevölkerung kontrollieren will. Und das bedeutet einmal mehr: Die Körper sind die Realität. Was kontrollierst du? Du kontrollierst die Körper der Menschen. Das beinhaltet auch das Sprechen und die Möglichkeit, dich auszudrücken."