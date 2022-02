Filmfestspiele Berlinale zeigt neuen Film von Nicolette Krebitz

Richtige Festivalstimmung kam am Samstagabend auf: Die britische Oscarpreisträgerin Emma Thompson (im pinken Glitzerjackett) riss das Publikum mit der Gesellschaftskomödie "Good Luck to You, Leo Grande" mit. Es geht um eine verwitwete Lehrerin, die die Dienste eines jungen Sexarbeiters (Daryl McCormack) bucht, und um den weiblichen Blick auf Lust und Sexualität, das Verhältnis zum eigenen Körper.