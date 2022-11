Filmregisseur Chronist, Poet und Erzähler: Edgar Reitz wird 90

München - Wer Filme dreht, nähert sich dem Thema oft mit akribischer Recherche und Fantasie an. Bei Edgar Reitz kommt noch etwas hinzu: eigene Erfahrungen. Denn so manche Zeiten, um die es in seinen Filmen geht, hat er selbst erlebt. Unser aller Leben sei von Ort und Zeit geprägt. "Insofern sehe ich mich beim Erzählen meiner fiktionalen Geschichten auch als Chronist der konkreten Zeitumstände", sagte der in München lebende Filmemacher der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines 90. Geburtstages am 1. November.