Das Leben von Godard ist das eines Avantgarde-Künstlers, der das Kino veränderte. In den 1950er Jahren schrieb er als Filmkritiker für die "Cahiers du cinéma", der Zeitschrift des großen Vordenkers des französischen Autorenkinos André Bazin. Neben François Truffaut gehörte er zu den Regisseuren der Nouvelle Vague. In ihren filmtheoretischen Schriften forderten sie eine Erneuerung des französischen Kinos, das in ihren Augen zu konventionell geworden war. Sie entwickelten eine eigene Erzählstruktur und machten ihre individuelle Weltansicht zu ihrem Markenzeichen.