Filmschaffender Rosa von Praunheim plant Filmprojekt über Domina

Studenten mit Abitur hätten ja kein Gefühl, sagte von Praunheim, sie seien ja wissenschaftlich ausgebildet. "Ich muss ihnen immer beibringen, was Gefühl ist. Denn Film ist nicht Gedanken in Bildern, sondern Gefühl in Bildern". Von Praunheim ("Rex Gildo - Der letzte Tanz") wird an diesem Freitag (25. November) 80 Jahre alt. Der Filmemacher, Autor und Künstler lebt in Berlin.