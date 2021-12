Kate Winslet blickt zurück

Unter anderem wegen der Pandemie habe sie ihn vor dem Treffen in Los Angeles drei Jahre lang nicht gesehen. "Ich kenne ihn mein halbes Leben! Es ist aber nicht so, dass ich mal zufällig in New York oder er in London gewesen wäre und man die Chance für ein Treffen auf einen Kaffee gehabt hätte", sagte Winslet und fügte hinzu: "Wir konnten unsere Länder nicht verlassen."