Darts Van Gerwens Millimeter-Sieg: Mit Rekord in die Zwangspause

"Deutschland ist bereit für diese Finalabende", sagte van Gerwen, der nach 2013, 2016, 2017, 2018 und 2019 wieder den bedeutenden Liga-Wettbewerb für sich entschied, zur Stimmung in der Arena. "Keiner ist vorzeitig gegangen, jeder ist geblieben. Das ist atemberaubend. Das hier in Berlin geschafft zu haben ist großartig. Das Publikum war sensationell." Das Finale des Wettbewerbs hatte erstmals in Deutschland stattgefunden.