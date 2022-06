Finals in Berlin Diskuswerferin Pudenz sorgt für Glanzlicht bei DM

"Das war ein Zwischenstopp. Ich will noch ein bisschen Progression, dass es noch mehr nach oben geht. Ich freue mich auf alles, was kommt", sagte Lita Baehre, der die Norm für die Weltmeisterschaften um zehn Zentimeter überbot. Die WM in Eugene beginnt am 15. Juli. Für die Europameisterschaften ab dem 15. August in München sind 5,75 Meter gefordert. Auch Zernikel hat die Normen für die internationalen Saisonhöhepunkte bereits erfüllt.

Im Dreisprung sicherte sich Max Heß zum sechsten Mal seit 2016 den nationalen Titel. Dem ehemaligen Europameister aus Chemnitz genügten dafür international unterdurchschnittliche 16,20 Meter. Die EM-Norm liegt bei 16,95 Metern, die WM-Norm bei 17,10 Metern.

Internationale Top-Leistungen gab es zuvor bei den US-Meisterschaften in Eugene, die auch als WM-Ausscheidung dienen. 100-Meter-Sieger Fred Kerley lief im Finale 9,77 Sekunden nach 9,76 Sekunden im Halbfinale. Kugelstoßer Ryan Crouser gewann mit 23,12 Metern vor Joe Kovacs, dem 22,87 Meter gelangen. David Storl war am Vortag mit 20,32 Metern deutscher Meister geworden.