Finals in Berlin Storl zum zehnten Mal deutscher Meister im Kugelstoßen

Wegen Rückenbeschwerden hatte er im vorigen Jahr keinen Freiluftwettkampf absolvieren können und daher auch die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Die Norm für die Weltmeisterschaften in Eugene, die in drei Wochen beginnen, liegt bei 21,10 Metern. Ab dem 15. August folgen dann noch die Europameisterschaften in München. Storl ist vorsichtig optimistisch, dass er sich dafür über die Weltrangliste qualifizieren kann, falls er die Norm nicht erfüllt.