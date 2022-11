Finanzen Großbritannien kämpft gegen die Rezession

Hunt war noch von Truss zum Nachfolger des glücklosen Kwasi Kwarteng ernannt worden und machte sich sofort daran, dessen Ankündigungen zurückzunehmen. Das verhinderte zwar nicht das rasche Aus der Premierministerin, doch seitdem hat sich die Lage stabilisiert. Das Pfund glich seine Verluste aus, die Renditen für langfristige Staatsanleihen sanken wieder. Doch die Märkte bleiben nervös. Wegen des abenteuerlichen Finanzkurses von Truss und Kwarteng müssen die vielen Immobilienbesitzer deutlich höhere Hypothekenzinsen zahlen. Die Denkfabrik National Institute of Economic and Social Research (NIESR) schätzt, dass bis April 2024 jeder fünfte Haushalt nur noch wenige oder gar keine Rücklagen hat.

Der neue Premier gibt sich betont optimistisch

Sunak gab sich nun betont optimistisch. "Der Schatzkanzler hat gesagt, dass ein Teil unserer Aufgabe nicht nur darin besteht, dem System wieder Stabilität zu verleihen, was wir tun werden, sondern auch darin, die Grundlagen für die Erholung und das Wirtschaftswachstum zu schaffen", sagte der Premier. Dann könne die Regierung auch wieder Steuern senken und die öffentlichen Dienste unterstützen. Doch Zweifel bleiben, dass das bald möglich ist.

Wie die Zeitung "Financial Times" am Montag berichtete, droht wegen der schlechten Wirtschaftslage die Aufnahme von Dutzenden Milliarden Pfund mehr Schulden als bisher gedacht. Die Aufsichtsbehörde Office for Budget Responsibility (OBR) schätze, dass im Geschäftsjahr 2026/27 (31. März) Kredite von knapp 100 Milliarden Pfund (114 Mrd Euro) nötig sein werden. Im März hatte OBR die Neuschulden für den Zeitraum noch auf 31,6 Milliarden Pfund geschätzt. Die Hälfte der höheren Kredite entfalle auf deutlich gestiegene Kosten für den Schuldendienst. Der Rest sei einem schwächeren Wirtschaftsausblick geschuldet, der die Steuereinnahmen beeinträchtige. Großbritannien droht ein wirtschaftlicher Teufelskreis.