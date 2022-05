Finanzen Lindner stellt neue Steuerschätzung vor

Der finanz- und haushaltspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Sebastian Brehm, sagte der "Augsburger Allgemeinen", die Einnahmeentwicklung von Bund, Ländern und Kommunen zeige, dass ausreichend Mittel zur Verfügung stünden, um zu einer Politik der schwarzen Null zurückzukehren. "Das wird aber nur gelingen, wenn sich Lindner nicht länger als reiner Geldbeschaffer für rot-grüne-gelbe Wunschpakete versteht, sondern sich den tatsächlichen Herausforderungen stellt."

Die Prognose fällt in eine Phase starker wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Folgen der Corona-Pandemie in Deutschland sind noch nicht überwunden. Im Herbst könnte zudem eine neue Infektionswelle folgen. Der wochenlange Lockdown in chinesischen Metropolen wie Shanghai könnte erhebliche Auswirkungen auf die Weltkonjunktur haben. Nicht kalkulierbar ist auch die weitere Entwicklung des Kriegs in der Ukraine.