Finanzmarkt VW geht Porsche-Börsengang an

Die Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) würde in diesem Fall einen Anteil von 25 Prozent plus einer Aktie der stimmberechtigten Stämme bekommen. Gegen die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch würde in der separaten AG dann vermutlich nichts gehen. Die PSE wiederum ist das Machtzentrum im gesamten Wolfsburg-Stuttgarter Geflecht. Sie hält gut 53 Prozent der Stimmrechte am Volkswagen-Konzern und wird von den beiden Clans kontrolliert. Diese würden mit dem Börsengang wieder mehr direkten Zugriff auf den Autobauer mit ihrem Namen haben.