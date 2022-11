Fischerei Umweltschützer fordern weniger Fischfang von EU und Briten

Besonders schlimm stünde es um den Kabeljau, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung. So befänden sich dessen Bestände von der Nordsee über Schottland bis hin zur keltischen See teils auf einem historischen Tiefstand. Wenn der Kabeljau in einer Notlage sei, dann sei es an der Zeit Gesetze einzuhalten, sagte ein Vertreter der Blue Marine Foundation. Den Angaben zufolge verringerte sich ein Bestand um bis zu 92 Prozent.